一般の土地取引の目安となる今年の地価が公表されました。 【写真を見る】地価公示＜熊本＞大津町が3年連続全国トップも 県全体では「5年ぶりに上昇幅が縮小」 工業地の平均変動率 このうち熊本県大津町では、工業地の上昇率が全国の市区町村の中で3年連続でトップとなりました。 記者「大津町の工業地における調査地点は、ここ杉水にあるあちらの建物がある場所の一つだけで、平均変動率は26.0％。全国の全市区町村の中で3年連