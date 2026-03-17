Snow Manの宮舘涼太が、『Nスタ』（TBS系）に出演することが発表され、特別企画の予告映像が公開された。 【動画】宮舘涼太『Nスタ』予告映像／【画像】“もぐ舘”ショット ■宮舘涼太が「それ、宮舘が調べてきました！」で調査 番組公式Xで公開された動画では、「それ、Nスタが調べてきました！」春休み特別編として放送される「それ、宮舘が調べてきました！」の様子が紹介された。 宮舘はベージュのニット姿で登場し