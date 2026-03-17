Snow Manの宮舘涼太が、『Nスタ』（TBS系）に出演することが発表され、特別企画の予告映像が公開された。

【動画】宮舘涼太『Nスタ』予告映像／【画像】“もぐ舘”ショット

■宮舘涼太が「それ、宮舘が調べてきました！」で調査

番組公式Xで公開された動画では、「それ、Nスタが調べてきました！」春休み特別編として放送される「それ、宮舘が調べてきました！」の様子が紹介された。

宮舘はベージュのニット姿で登場し、「それ、宮舘が調べてきました！」とカメラに向かってアピール。

いちごを手にリアクションを見せるカットや、おいしそうに料理を食べるシーン、宮舘がMCを務める『黄金のワンスプーン！』でもおなじみの、スプーンを手に“ロイヤル”に微笑む姿などが映されている。

今回の企画では、バーなのに昼の○○が人気の店や、スイーツパラダイスなのになぜか○○が人気メニューの店など、その理由を宮舘が自ら調査する内容となっている。

SNSでは「えーこれは嬉しい！」「ワンスプーンしてるw」「楽しみすぎる」「もぐ舘かわいい」「ビジュが良すぎる」「最高」などの声が寄せられている。

なお、宮舘が出演する『Nスタ』は、3月20日18時15分ごろから放送予定（※関東ローカル）。

■『黄金のワンスプーン！』でも人気の“もぐ舘”ショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/