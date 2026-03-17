宮舘涼太が『Nスタ』に登場！ベージュのニット姿で調査企画に挑戦し「えー嬉しい！」「もぐ舘かわいい」「ビジュが良すぎる」「最高」
Snow Manの宮舘涼太が、『Nスタ』（TBS系）に出演することが発表され、特別企画の予告映像が公開された。
【動画】宮舘涼太『Nスタ』予告映像／【画像】“もぐ舘”ショット
■宮舘涼太が「それ、宮舘が調べてきました！」で調査
番組公式Xで公開された動画では、「それ、Nスタが調べてきました！」春休み特別編として放送される「それ、宮舘が調べてきました！」の様子が紹介された。
宮舘はベージュのニット姿で登場し、「それ、宮舘が調べてきました！」とカメラに向かってアピール。
いちごを手にリアクションを見せるカットや、おいしそうに料理を食べるシーン、宮舘がMCを務める『黄金のワンスプーン！』でもおなじみの、スプーンを手に“ロイヤル”に微笑む姿などが映されている。
今回の企画では、バーなのに昼の○○が人気の店や、スイーツパラダイスなのになぜか○○が人気メニューの店など、その理由を宮舘が自ら調査する内容となっている。
SNSでは「えーこれは嬉しい！」「ワンスプーンしてるw」「楽しみすぎる」「もぐ舘かわいい」「ビジュが良すぎる」「最高」などの声が寄せられている。
なお、宮舘が出演する『Nスタ』は、3月20日18時15分ごろから放送予定（※関東ローカル）。
■『黄金のワンスプーン！』でも人気の“もぐ舘”ショット
Snow Man
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