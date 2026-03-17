人気ファッションブランド「WEGO」が、2026年SPRINGシーズンのビジュアルモデルとしてNCTの最終ユニット「NCT WISH」を起用。2026年3月19日（木）より、WEGO全店舗でビジュアル掲出をスタートします。さらにコラボレーションアイテムの発売や限定トートバッグのプレゼント、撮り下ろしビジュアルBOOKの配布など、ファン必見の特別企画も多数登場♡春らしいストリートスタイルをまとったNCT WIS