野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が退任の意向を示したことを受けて１５日、侍ジャパン強化委員会の委員長を務めるＮＰＢの中村勝彦事務局長が、早急に対応を進める考えを示した。準々決勝で侍ジャパンはベネズエラに敗退し、過去ワーストの成績に終わった。チームとともに帰国した中村事務局長は「まだ監督と話はしていない。まずはしっかり話をしてから、近々で強化委員会を開きたい」とし、５月末が任期の井端監督の