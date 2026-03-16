紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【最大64%OFF】今年最初のメガ割がきた！迷ったらコレ！【6選】』の動画を投稿。ブランドの提供ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども語ってくれました！【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■スキンケア動画内に登場したのはこちら！CNP/ダーマアンサーファーミングセラムミスト 税込2,130円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見るC