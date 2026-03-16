JR豊肥線・原水駅周辺の発展や半導体関連の人材育成などに向けて、菊陽町と熊本大学が協定を結びました。 【画像を見る】菊陽町沿線のイメージパース3つの「エリア」 記者「JR原水駅の近くです。TSMC進出の効果を最大化したいと意気込む菊陽町は、この周辺で新たな町づくりに取り組めます。この風景が、どんなふうに変わっていくのでしょうか」 菊陽町にあるJR豊肥線の三里木駅と原水駅の間には、新たな駅が設置