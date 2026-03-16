2026年3月13日（金）日本時間21:30発表米国2026年1月PCE価格指数、他 【1】結果：2月のCPI前年比は横ばいもインフレ指標はまちまち 2026年2月の米・消費者物価指数（CPI）は、ヘッドラインが前年同月比2.4%上昇と市場予想に一致しました。食品・エネルギーを除いたコア指数（コアCPI）も、同2.5％上昇と市場予想に一致しました。2指数はいずれも、1月から前年比伸びは横ばいとなりました。一方で、2026年1月のPCE価格