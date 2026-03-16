●BL作品の中でも“独特な空気感”の物語 フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中のオリジナルドラマ『コントラスト』(全8話)。itzによる同名の人気BLコミックを原作に、不器用で対照的な2人の青年が互いに惹かれ合っていく姿を、光あふれる美しい映像で繊細かつ丁寧に描き出す、甘酸っぱい青春ラブストーリードラマだ。W主演を務めるのは、『爆上戦隊ブンブンジャー』ブンレッド／範道大也役で、連続ドラマ初出演にして初主演