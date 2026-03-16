ラ・リーガ 25/26の第28節 ベティスとセルタの試合が、3月16日02:30にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。 ベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アイトール・ルイバル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはウーゴ・アルバレス（MF）、フェラン・ジュルガ（FW）、パブロ・ドゥラン（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始