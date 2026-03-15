堂々と侍打線を相手に投げ抜いたデヘスス(C)Getty Images食い下がろうとする侍たちの前に立ちはだかったのは、アジアを知る左腕だった。野球日本代表「侍ジャパン」が、ベネズエラ代表に5-8で敗れた3月14日（現地時間）のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝。勝者となったチームに大きな流れを手繰り寄せたのは、3回途中から登板したエマヌエル・デヘススは、火が着くと止まらない敵打線に付け入る隙を与えな