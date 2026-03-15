ワールド・ベースボール・クラシック2026（WBC）は15日、準々決勝でベネエズラと対戦した日本は5-8で敗れた。これで準決勝の対戦カードはドミニカ共和国-アメリカ、イタリア-ベネズエラに決まったが、初の4強進出となったイタリアが大会に新鮮な風を吹かせている。今大会の台風の目・イタリアの強さの秘訣はどこにあるのか。 【画像】今大会、球場の熱戦以上に話題となった“WBC場外戦” イタリア系MLB