3月14日、ダウンタウンの松本人志が自身のXを更新。4カ月ぶりの発信が話題となっている。同日までに、Xのとあるアカウントが、ダウンタウンの定額制有料動画配信サービス『ダウンタウンプラス』について投稿。《ダウンタウンプラス、会員が50万人から20万人に激減wwww》と綴り、登録者が減ったことを示唆した。それを受け、松本は同アカウントの投稿の写真を添付した形で、実際の会員数について反論した。「松本さんは、投稿