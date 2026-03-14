東京都知事の小池百合子が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。会場はどよめきが起こった。【画像】豪華なファッション！小池百合子都知事（全身姿も）ステージに登場すると小池都知事は「パワーがすごいですね！」と会場に集まった観客のエネルギーに驚く。それから東京都が実施する「とうき