絶対にただのチョコレートなわけがない。「視てはいけない絵画展」を手がけたNOTHING NEWによる、なんとも謎めいた新作企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』が４月10日(金)よりGinzaNovo（東京都中央区）にて開催されることが決定した。「チャンプチャイムチョコレート」なるチョコレートブランドは、「1934年に”プリンス”の異名をとった英国人パティシエ兼実業家のプリス・アビントンが創り上げた