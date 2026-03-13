テレ東では３月２２日（日）夜６時３０分から「ウソかホントかわからないやりすぎ都市伝説２０２６春」を放送します。今田耕司、東野幸治、千原兄弟、野性爆弾が司会を務める本番組は、“ウソかホントかわからないけどどうしても伝えたい話”を持つ都市伝説テラーたちが集結し、様々なジャンルの驚きの話を語りつくします。ゲストには小倉優子、北山宏光、本田望結、元日向坂46丹生明里を迎え、今回もテラー渾身の「