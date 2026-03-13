徳島大学の男子大学院生が、大学から労働契約を強要され精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めて提訴しました大学は「アカデミック・ハラスメント」と認定しましたが、「慰謝料が必要なほどの不法行為でない」として、争う姿勢を示しています。訴えを起こしたのは、徳島大学の男子大学院生です。訴状によりますと、男子大学院生は2025年に博士前期課程の早期修了の手続きの際、大学側から条件として、実習などを手伝う、TA＝テ