ソフトバンクやメジャーでプレーし、現在ＢＣ栃木の川崎宗則氏が１３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」が前回２０２３年大会で優勝した際に選手が獲得した賞金額に言及した。番組では侍ジャパンが１５日に準々決勝を控えたＷＢＣについて特集。優勝した特典として賞金として前回大会の賞金総額が１９億４０００万円と伝えた。出場するだけで約４０００万円、１次リーグを１位