バーガーキングから規格外のモンスター襲来！ 肉4枚×チーズ4枚×ベーコン4枚の超大型ハンバーガーバーガーキングが展開する人気企画どでかいハンバーガーがラインナップされる「ワンパウンダーシリーズ」の2026年第1弾として、圧倒的なボリュームを誇る『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』が3月13日（金）より全国の店舗（一部を除く）で期間・数量限定で登場します。直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、まろ