埼玉県立小児医療センターで、白血病の治療のため抗がん剤の注射をした患者3人のうち1人が死亡し、残る2人も意識不明の重体となっていることが分かった。3人の体内からは、今回の治療では使用しない「ビンクリスチン」という劇薬が検出されていた。検出された劇薬「ビンクリスチン」埼玉県立小児医療センターが11日に明らかにした重大な事態。10歳未満を含む患者3人が、白血病治療の後に容体が急変し、10代の男性患者1人が死亡した