マイプロテインは3月6日、新商品「ドバイスタイル デリシャスプロテインバー」(6本入り 4,490円)を公式サイトで発売した。「ドバイスタイル デリシャスプロテインバー」(6本入り 4,490円)同商品は、ドバイチョコレートにインスパイアされたピスタチオフレーバーのプロテインバー。1本あたりタンパク質16gを含む。中心部はなめらかなホイップ仕立てのフィリング、上部にはリッチなレイヤーを重ね、全体をチョコレート風コーティング