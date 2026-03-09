地球温暖化のスピードは1970年代以降、数十年にわたってほぼ横ばいであると考えられてきましたが、近年は科学者らが「地球温暖化は加速しているのかどうか」について議論し始めています。ドイツのポツダム気候影響研究所などの研究者らが、エルニーニョ現象や火山噴火といった地球温暖化に影響する要因を排除した分析により、2015年以降は地球温暖化が著しく加速していることを確認しました。Global Warming Has Accelerated Signi