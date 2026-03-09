９日午後、宇部市の飲食店に軽乗用車が突っ込む事故がありました。事故があったのは宇部市厚南中央１丁目の飲食店です。警察によりますと午後１時過ぎに１１０番通報で事故を認知。高齢女性が運転する軽乗用車が店の入り口に突っ込んだということです。店は営業中でしたが客にけがはなく、軽乗用車を運転していた女性もけがはありませんでした。現場はＪＲ宇部駅から南に１ｋｍほどの場所です。