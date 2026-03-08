北朝鮮が金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の指示により核武力だけでなく「セッピョル9型」無人機など在来式戦力増強にも拍車をかけていることが明らかになった。ただ韓国軍当局は「北朝鮮版リーパー」とも呼ばれるセッピョル9型は米国の高高度偵察・攻撃機MQ9リーパーの外形だけまねる水準にとどまっているとみている。韓国国会国防委員会所属の「国民の力」姜大植（カン・デシク）議員室によると、国防情報本部は先月末基準