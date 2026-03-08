インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、プロキャリア通算900得点に王手をかけた。マイアミは7日に行われたメジャーリーグ・サッカー（MLS）第3節でDCユナイテッドと敵地で対戦。17分にロドリゴ・デ・パウルが先制点を挙げると、27分にはスルーパスに抜け出したメッシが見事なチップキックで追加点を記録した。マイアミはその後DCユナイテッドに1点を返されたが、2−1で2連勝を達成した。前節も