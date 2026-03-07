“Peaceful Days With You…”をコンセプトに掲げる新世代ミクスチャーロックバンドWisteriaが3月5日、東京・Shibuya WWWにて、現4人体制初となるワンマンライブ＜Sun up 24/7＞を開催した。同ライブ中盤では、新体制第2弾となる新曲「オレンジデイズ」を初披露。疾走感のあるWisteriaらしさ全開のこの曲は、日付が変わった3月6日0時にデジタルリリースされた。今回のワンマンはバンドのこれまでの歴史を凝縮し、かつ、これからの