米記者に聞かれた日本の強み「ショウヘイ・オオタニがいるところ」■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は6日、チャイニーズ・タイペイ戦に13-0でコールド勝利を収めた。試合後、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が米メディアの質問に応じた。まさかの発言が話題になっている。この試合、口火を切ったのは大谷の一発だった。2回1死満塁で回ってきた第2打席、大谷は4球目の変