歌手の工藤静香さん（55）が2026年2月27日、自身のインスタグラムを更新。俳優の飯島直子さん（58）との2ショットを披露した。「舞台を見に行ってきました！」工藤さんは、スタジオでの楽曲制作の様子と、飯島さんと顔を寄せ合う仲良しショットを投稿。「TD前になおちゃんの舞台を見に行ってきました！」とつづり、「本当みなさん大変そうだけど面白かったよ〜」と語っていた。インスタグラムに投稿された3枚目の写真では、工藤さ