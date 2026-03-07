サンチェスが1イニング4奪三振を記録■ドミニカ共和国 ー ニカラグア（日本時間7日・マイアミ）ドミニカ共和国のクリストファー・サンチェス投手（フィリーズ）は6日（日本時間7日）、1次ラウンド・ニカラグア戦に先発。1イニング4奪三振の珍事を記録した。この日、初回先頭のドーソンから空振り三振を奪ったが、捕手がボールを逸らし、暴投で振り逃げに。続くアレグリア、3番ムンギアに安打を許し、1点を失った。ビエントスに