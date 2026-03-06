インフルエンザ感染者数の推移厚生労働省は6日、全国約3千の定点医療機関から2月23日〜3月1日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計8万6175人で、1機関当たり22.66人だったと発表した。前週比0.66倍で、3週連続の減少。警報レベルとされる1機関当たり30人を下回った。今季は当初、A香港型（AH3型）ウイルスの新たな変異株が流行した。感染者数はいったん減少したが、昨年末以降、B型の検出割合が増加。A型にかかっ