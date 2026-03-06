【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月5日、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて、ソニー・ミュージックレーベルズのコンベンションイベント『Sony Music Labels 2026』が開催された。 ■SMLのイチオシの若手アーティストたちが、自身の可能性と魅力をアピール 『Sony Music Labels 2026』はソニー・ミュージックレーベルズの各レーベルから、今後の音楽シーン