腰痛や肩こりを解消するにはどうしたらいいか。整体師の奥中伸さんは「胸骨と骨盤を意識的に動かすことが重要だ。正座やヤンキー座り体操を習慣的に行うことで、正しい姿勢が手に入り肩こりや腰痛を予防することができる」という――。（第2回）※本稿は、奥中伸『読むと「一瞬」で体が変わるすごい本』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。■背骨全体を柔らかくする「山なり体操」私は整体師としてよくみなさんにお伝えして