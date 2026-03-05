５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２１２．８２ポイント（０．８４％）高の２５４６２．３０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０．１６ポイント（０．２４％）高の８５０４．１１ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１６４１億８５４０万香港ドルに縮小している（４日前場は２０７６億１０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流れ。中東情勢