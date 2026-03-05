５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２１２．８２ポイント（０．８４％）高の２５４６２．３０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０．１６ポイント（０．２４％）高の８５０４．１１ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は１６４１億８５４０万香港ドルに縮小している（４日前場は２０７６億１０万香港ドル）。

投資家心理がやや上向く流れ。中東情勢を巡る過度な悲観論が薄らぎ、昨夜の米株が反発したことや、中国の政策に対する期待感が相場の支えだ。中国ではきょう５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕。李強・首相が冒頭で読み上げた「政府活動報告」では、より積極的な財政政策を継続する方針が示された。全人代では今年スタートする第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）の経済運営方針や、内需拡大策が協議される。また、人工知能（ＡＩ）や半導体など先端ハイテク産業に関しては、外国技術に頼らず、サプライチェーンの「自立自強」を目指すとも伝わった。一方、政府活動報告では、今年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率目標が４．５〜５．０％と、昨年（５．０％前後）から引き下げられている。市場では、製造業の過剰生産を抑制し、経済成長の軸足を内需に移すと分析された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が６．０％高、アジアを拠点とする生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が４．０％高、香港不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（１９９７／ＨＫ）が３．６％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が６．６％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が５．１％、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が４．４％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が４．３％ずつ上昇した。

上下水道やごみ処理など環境インフラ関連もしっかり。天津創業環保集団（１０６５／ＨＫ）が４．０％高、北控水務集団（３７１／ＨＫ）が３．６％高、中国水務集団（８５５／ＨＫ）と粤海投資（２７０／ＨＫ）がそって２．３％高で引けた。

発電設備やゼネコンなどの銘柄も物色される。上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が１４．８％高、東方電気（１０７２／ＨＫ）が１４．３％高、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が８．９％高、中国建築国際集団（３３１１／ＨＫ）が２．２％高、中国中鉄（３９０／ＨＫ）が１．９％高で前場取引を終えた。

半面、産金セクターはさえない。霊宝黄金集団（３３３０／ＨＫ）が２．５％、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が２．１％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１．７％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が１．６％ずつ下落した。

本土マーケットは３日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．８４％高の４１１６．７７ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。インフラ関連、公益、医薬、不動産、消費関連、自動車、金融なども買われた。半面、エネルギーは安い。産金、宇宙・軍需産業の一角も売られた。

