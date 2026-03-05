Appleが以前からウワサされていた廉価版MacBookとなる「MacBook Neo」を2026年3月5日に正式発表しました。価格は税込9万9800円からで、3月5日(木)から予約が、3月11日(水)から販売が始まります。MacBook Neoが新登場 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/03/say-hello-to-macbook-neo/こんにちは、MacBook Neo - YouTubeMacBook Neoは256GBモデルと512GBモデルの2種類が用意されています。スペックは以下の通り