Uber Japanは3月4日、同社と日本赤十字社大阪府支部が、大規模災害時の救護活動および物資輸送の支援を目的とした「災害時支援に関する包括連携協定」を締結したことを発表した。Uber Japanと日本赤十字社大阪府支部同提携により、日本赤十字社大阪府支部は法人向けプラットフォームである「Uber for Business」を導入する。災害発生時には、Uberの配車・配達ネットワークを活用し、医療従事者やボランティアの迅速な移動、緊急物