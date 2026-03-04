お笑いタレントの出川哲朗が2日、日本テレビ系深夜番組「大悟の芸人領収書」に出演。リアクション芸を否定する後輩芸人に失望したと明かした。 この日は、「お笑い世代間ギャップを埋めようSP 平成VS令和 ズレ過ぎた芸人たちの価値観」と題した企画が放送され、出川はテレビ全盛の平成世代代表として登場。リアクション芸で一世を風靡（ふうび）した出川は、「リアクション芸をやめないで」と主張。そのうえで、「この間、ちょっ