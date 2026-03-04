今回、Ray WEB編集部は困った同期について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の坂下まりやは、新入社員です。同期の奈々は、遅刻することが多いのですが……？奈々はなんと会議の時間になっても、会社に来ません。先輩社員の桜井さんは、彼女が仕事を飛んだのではと焦った様子。次回奈々は出社せず、仕事を辞めてしまうのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：70もるライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖