オスナにネット驚き「マジで誰」激変した守護神が話題になっている。ソフトバンクのロベルト・オスナ投手は2日、本拠地みずほPayPayドームで行われたヤクルトとのオープン戦に7回から登板。1回を無失点に抑えた。ネットでは体型と風貌の変化に注目。「痩せたなあオスナ」「痩せてるし髭生えたしマジで誰」と驚きの声が上がった。オスナは1点ビハインドの7回に登板。安打と四球、捕逸もあり無死二、三塁のピンチを招いたが、そ