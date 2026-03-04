オスナにネット驚き「マジで誰」

激変した守護神が話題になっている。ソフトバンクのロベルト・オスナ投手は2日、本拠地みずほPayPayドームで行われたヤクルトとのオープン戦に7回から登板。1回を無失点に抑えた。ネットでは体型と風貌の変化に注目。「痩せたなあオスナ」「痩せてるし髭生えたしマジで誰」と驚きの声が上がった。

オスナは1点ビハインドの7回に登板。安打と四球、捕逸もあり無死二、三塁のピンチを招いたが、そこからギアを上げた。伊藤をバットを折り投ゴロ、続く武岡を一ゴロ、最後は岩田を直球勝負で空振り三振に仕留めた。最速は154キロだった。

2023年からソフトバンクに加入した右腕は同年は49登板で26セーブ、12ホールド、防御率0.92と圧倒的な成績を残したが、直近2年は不調。昨年は26登板で防御率4.15にとどまり、シーズン途中には守護神の座を杉山一樹投手に明け渡した。後半は怪我にも苦しんだ。

久々の実戦でファンが注目したのはその体格だった。昨年よりすっきりしたようにもみえ、髭も伸びていた。SNSでは「びっくりするぐらい別人なった笑 痩せすぎやろ笑」「オスナめっちゃ絞ったな」といったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）