Amazonは3月3日0時から、大型セール「新生活セール」の先行セールを開始した。本番となる「新生活セール」は3月6日0時からで、セール終了日時は3月9日23時59分まで。大型セール恒例となるポイントアップキャンペーンもスタートしている。先行セールではAmazonデバイスをはじめとした多数の商品がセール価格で登場済み。Amazonデバイスでは例えば画面付きのスマートディスプレイ「Echo Show 5」第3世代モデルが65％オフの4,500円。