Amazon「新生活セール」スタート！ Kindleカラーモデルが25％オフ
Amazonは3月3日0時から、大型セール「新生活セール」の先行セールを開始した。本番となる「新生活セール」は3月6日0時からで、セール終了日時は3月9日23時59分まで。大型セール恒例となるポイントアップキャンペーンもスタートしている。
先行セールではAmazonデバイスをはじめとした多数の商品がセール価格で登場済み。
Amazonデバイスでは例えば画面付きのスマートディスプレイ「Echo Show 5」第3世代モデルが65％オフの4,500円。カラー表示の「Kindle Colorsoft」は25％オフの29,980円から購入できる。
また4Kコンテンツのストリーミングが可能なメディアプレーヤー「Amazon Fire TV Stick 4K Select」は38％オフの4,980円で販売されている。
