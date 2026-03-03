那覇地検は３日までに、昨年３月に沖縄県内の飲食店で女性２人の体を触ったなどとして、不同意わいせつの疑いで逮捕されたタレントの羽賀研二を不起訴処分とした。２日付。地検は不起訴の理由を明らかにしていない。羽賀は映画「ギャルゾンビ」（ハシテツヤ監督）に出演しており、同映画の公式Ｘ（旧ツイッター）では逮捕時に「羽賀氏はヤクザ役として重要なシーンにご出演いただいており、撮影時にはプロ意識を持って真摯（し