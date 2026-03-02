2026年シーズンのF1開幕が迫る中で注目を集めているチームのひとつといえば、今季から参戦するキャデラック・フォーミュラ1®チームであろう。2026年はフェラーリ製パワーユニットを使っての参戦となるが、将来的には自社製パワーユニットの製造を予定している。そしてドライバーにはセルジオ・ペレスとバルテリ・ボッタスというベテランドライバー2名を起用するという力の入れようだ。【画像】キャデラック・F1チームとトミー