「LC」V8モデルの歴史にとって節目となる特別仕様が登場2026年2月、レクサスの台湾法人は、フラッグシップクーペ「LC」の最終章を飾る特別な限定モデル「LC Final Edition（ファイナルエディション）」を発表しました。これは、ブランドを象徴するラグジュアリークーペ「LC」が築いてきたV8モデルの歴史において、節目となる特別仕様と位置付けられています。【画像】超カッコいい！ これがレクサス新「“最上級“スポーツカー