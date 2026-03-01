65歳でひとり暮らしを始め、カナダに住みながらもたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さん。ひとり暮らしをきっかけに生活習慣が変わり、以前よりムダなお金を使うことがなくなったそう。筆子さんが実感した「やめて節約になった」5つの習慣について語ります。1：大きな家からコンパクトな住まいに引っ越すひとり暮らしを始めるにあたって、夫と2人で住んでいた家を離れ、自分の暮らしに合ったコンパクトな住まいに引っ越