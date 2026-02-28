Adoが、自らの半生を描いた新曲「ビバリウム」のミュージックビデオを公開した。今作は自身初となる実写MVとなっている。今作のミュージックビデオは映像ディレクターの林 響太朗が監督を務め、ACROBAT FILMの大野瑞樹がプロデューサーを担当。Ado初めての実写MVに挑戦した。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、過去の鬱屈な記憶と不屈の精神、そして未来への希望を織り交ぜて、楽曲内の言葉や残響が