パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」は2026年2月16日、20〜59歳の正社員男女を対象とした「転職理由についての調査」の結果を発表した。転職理由、総合ランキング5年連続１位はやはり？今回の調査によると、転職理由の総合ランキング1位は、5年連続で「給与が低い・昇給が見込めない」36.6％で、前回の33.6％から3.0ポイントのアップだという。2位は「労働時間に不満（残業が多い／休日出勤がある）」26.3％で、前回4