BUDDiiSが、2025年9月に開催したグループ最大規模のアリーナツアー＜BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -＞から、特別編集した「LIGHTS」のライブ映像を公開した。「LIGHTS」は、2024年さいたまスーパーアリーナ公演のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で迷いや不安を抱えながらも前に進むすべての人に向けた、BUDDiiSらしい希望と祝福を込めたライブアンセムになっているという。なお本楽曲は、メジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS