[2.27 J1百年構想リーグ WEST第4節](Eピース)※19:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 33 塩谷司DF 37 キム・ジュソンMF 3 山崎大地MF 9 ジャーメイン良MF 11 加藤陸次樹MF 13 新井直人MF 14 松本泰志MF 24 東俊希FW 17 木下康介控えGK 99 大内一生DF 15 中野就斗DF 16 志知孝明MF 6 川辺駿MF 18 菅大輝MF 35 中島洋太朗MF 40 小原基樹FW 10 鈴木章斗FW 39 中村草太監